Die einen sprechen von Grad Celsius, die anderen von Kelvin - und Kelvin soll jetzt neu definiert werden.

Kelvin ist die Basiseinheit im Internationalen Einheitensystem der thermodynamischen Temperatur. Eine Temperatur von Null Grad Celsius entspricht umgerechnet 273,15 Kelvin (k).



Bislang wird Kelvin durch den Tripelpunkt des Wassers definiert, also den Zustand, in dem alle drei Aggregatzustände eines Stoffes - fest, flüssig, gasförmig - in einem thermodynamischen Gleichgewicht sind. Allerdings schwankt dieser Tripelpunkt. Ab 2018 soll nun die sogenannte Boltzmann-Konstante als Naturkonstante die Basis für die Einheit Kelvin bilden.



Wie Forscher der Physikalisch-technischen Bundesanstalt mitteilten, wird dies möglich, weil sie diese Konstante mit einer zweiten Messmethode genau genug bestimmen konnten. Ihre Studie stellen sie im Fachblatt Metrologia vor.



Im September 2017 wird die zuständige CODATA Task Group on Fundamental Constants auf dieser Basis den offiziellen Wert für die Boltzmann-Konstante k festlegen. Einer Neudefinition stehe somit nichts mehr im Weg, heißt es.