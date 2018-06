"Auf so was warten wir doch alle", sagt der junge Spanier Juan Carlos Fernández-Nieto, auf die legendäre Einspringer-Chance. Er hat sie erlebt und sie hat seiner Karriere den entscheidenden Anschub gegeben: Im Juni 2017 sprang er kurzfristig in der Carnegie Hall ein, um mit dem Chamber Orchestra of New York ein Klavierkonzert von Mozart zu spielen. Sein Auftritt wurde gefeiert, weitere Konzertaufträge folgten. Und so gab der Spanier beim diesjährigen Klavier-Festival Ruhr sein Debüt. Er präsentierte Walzer und Bagatellen von Saint-Saëns und die Estampes von Debussy - ganz im Sinne des Frankreich-Schwerpunkts des Klavier-Festival. Außerdem zeigte er sein virtuoses Können in Balakirews Orientalischer Fantasie Islamey.

Klavier-Festival Ruhr 2018

Robert Schumann

Faschingsschwank, op. 26

Camille Saint-Saëns

Valse langoureuse, op. 120

Valse mignonne, op. 104

Valse nonchalante, op. 110

Claude Debussy

Estampes

Mili Balakirew

Islamey - Orientalische Fantasie

Juan Carlos Fernández-Nieto, Klavier

Aufnahme vom 6.5.2018 aus dem Kulturzentrum August Everding in Bottrop