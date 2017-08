In Berlin hat ein Testlauf für die Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen begonnen.

Dabei sollen am Bahnhof Südkreuz die Systeme dreier Hersteller erprobt werden. Rund 300 Freiwillige sollen in den kommenden sechs Monaten häufig die Bereiche mit den speziellen Kameras passieren. Dafür wurde eine Datenbank mit biometrischen Fotos angelegt. Der Testbereich ist deutlich markiert, damit andere Passanten ihn umgehen können.



Bundesinnenminister de Maizière erklärte, Videoüberwachung helfe bei der Aufklärung von Straftaten und stärke das Sicherheitsempfinden der Bürger. Der Deutsche Anwaltverein sprach dagegen von einem schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte und betonte, eine wasserdichte Norm, die das rechtfertige, gebe es nicht.