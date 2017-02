Pipeline-Gegner Protestcamp in den USA geräumt, mehrere Festnahmen

Das Protestcamp gegen das Pipeline-Projekt wurde fast ein Jahr nach der Errichtung nun geräumt. (Deutschlandradio / Kerstin Zilm)

In den USA ist ein Protestlager gegen den Bau der umstrittenen Öl-Pipeline Dakota Access geräumt worden.

Zehn Personen wurden festgenommen. Sie hatten eine von den Behörden gesetzte Frist zum Verlassen des Camps verstreichen lassen. Die meisten der Aktivisten waren zuvor freiwillig abgezogen, hatten dabei aber einige Zelte und Hütten in Brand gesetzt. Die Behörden berichteten, es habe rund 20 Feuer und mindestens zwei Explosionen gegeben. Ein Kind und eine Jugendliche seien mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht worden.



Indianer vom Stamm der Sioux und ihre Unterstützer hatten in dem Camp monatelang gegen die Pipeline demonstriert, weil sie eine Verschmutzung ihres Trinkwassers befürchten. Der frühere US-Präsident Obama hatte das Bauvorhaben vorläufig gestoppt. Sein Nachfolger Trump ordnete jedoch per Dekret den Weiterbau an.