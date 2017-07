Der niedersächsische Innenminister Pistorius hat der Union vorgeworfen, die Bedrohung durch den Linksextremismus in Deutschland übertrieben darzustellen.

Der SPD-Politiker sagte dem Berliner "Tagesspiegel", CDU und CSU bauschten das Problem nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg auf. Man habe zwar ein Problem mit Linksextremismus, dieser stelle aber keine akute Gefahr für Staat und Gesellschaft dar. Die Zahl der Straftaten im rechtsextremen Bereich sei mehr als doppelt so hoch, betonte der für innere Sicherheit zuständige Berater von SPD-Kanzlerkandidat Schulz.



Bundesinnenminister de Maizière forderte strengere Meldebestimmungen für Gewalttäter. Der CDU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, notfalls müssten ihnen Fußfesseln angelegt werden. Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen im Bundestag, von Notz, plädierte für eine Aufarbeitung der Ereignisse in Hamburg durch den Bundestag.