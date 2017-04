Papst Franziskus setzt die Aussöhnung mit der erzkonservativen Piusbruderschaft fort.

Die Glaubenskongregation wies Bischofskonferenzen weltweit an, Trauungen durch Priester der traditionalistischen Gemeinschaft künftig anzuerkennen. Ziel sei, die Piusbruderschaft in die volle Gemeinschaft der Katholischen Kirche zurückzuführen. Papst Franziskus wolle damit den Anhängern in ihren Gewissennöten entgegenkommen. Wie es weiter hieß, ändert dies aber nicht an der kirchenrechtlichen Illegitimität der Piusbruderschaft. - Die Gemeinschaft lehnt viele Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils ab.