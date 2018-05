Der chinesische Außenminister Wang Yi ist in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang mit seinem Kollegen Ri Jong Ho zusammengekommen.

Dies berichtet das nordkoreanische Staatsfernsehen. Über Gesprächsinhalte wurde nichts mitgeteilt. Vor dem Treffen hatte Wang die Hoffnung auf ein erfolgreiches Gipfeltreffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Trump geäußert. Die Begegnung

soll Ende des Monats oder Anfang Juni stattfinden. Ein Ort dafür steht noch nicht fest.



Das Verhältnis zwischen den beiden koreanischen Staaten hatte sich zuletzt deutlich verbessert. In der vergangenen Woche war Kim Jong Un an der gemeinsamen Grenze mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In zusammengekommen. Beide erklärten, einen Friedensvertrag und die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel anzustreben.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.