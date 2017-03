Die Regierung in Pjöngjang hat malaysischen Bürgern die Ausreise aus Nordkorea verboten.

Die gelte so lange, bis der Vorfall, der sich in Kuala Lumpur ereignet habe, geklärt sei, hieß es in einer Erklärung. Die Beziehungen zwischen beiden Länder sind derzeit äußerst angespannt. Grund hierfür ist der Mord an dem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in Malaysia. Ermittler verdächtigen mehrere Nordkoreaner, an dem Anschlag beteiligt gewesen zu sein. Wegen der Krise hatten Kuala Lumpur und Pjöngjang bereits gegenseitig ihre Botschafter auswiesen. Heute früh hieß es schließlich von malaysischer Seite, Nordkoreanern werde ebenfalls die Ausreise untersagt.