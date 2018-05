US-Außenminister Pompeo hat sich bei seinem zweiten Besuch in Pjöngjang zuversichtlich über das anstehende amerikanisch-nordkoreanische Treffen gezeigt.

Beide Seiten strebten Frieden auf der koreanischen Halbinsel an und seien entschlossen, zusammenzuarbeiten erklärte Pompeo. Die Begegnung von US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un soll in Singapur stattfinden, vermutlich Mitte Juni.



Zuvor hatten bereits China, Japan und Südkorea erklärt, in dem Atomkonflikt zu kooperieren. Ziel sei die Denuklearisierung Nordkoreas, hieß es in Tokio. Zur Lösung der Probleme mit Pjöngjang müssten die UNO-Resolutionen umgesetzt werden

Diese Nachricht wurde am 09.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.