Als Nordkoreas Führer Kim Jong-un zu Neujahr den Start einer Interkontinentalrakete ankündigte, twitterte Donald Trump, das werde nie passieren. Doch sechs Monate später hat Nordkorea eine solche Rakete getestet.

Die Aufregung ist groß, weil das kleine Land nun das Territorium der USA mit Atomraketen angreifen könnte. Diese Fähigkeit hatten bisher nur wenige Nationen. Aber die Aufregung ist auch übertrieben groß: Der Raketentest ist keineswegs eine "scharfe militärische Eskalation", wie die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, behauptete.

Ein noch sehr weiter Weg

In Wirklichkeit ist der Weg bis zu einer ernst zu nehmenden militärischen Waffe noch sehr weit. Dafür müsste die Rakete mit Festtreibstoff fliegen, eine dritte Stufe bekommen und so in die Erdatmosphäre wiedereintreten können, dass ihr Atomsprengkopf funktionsfähig bliebe.

Allerdings ist die nordkoreanische Atom- und Raketenrüstung nun so weit gediehen, dass sie erstmals auch auf die USA militärisch abschreckend wirkt. Bisher fühlten sich nur die US-Verbündeten in Ostasien von Nordkorea bedroht. Mit seinen Artilleriegeschützen hinter der innerkoreanischen Grenze kann Nordkorea die Millionen-Metropole Seoul vernichten. Und die japanische Hauptstadt Tokio liegt seit Langem in Reichweite von Nordkoreas Mittelstreckenraketen. Die USA hielten bisher ihren schützenden Atomschirm über die Verbündeten, aber blieben letztlich nur ein unbeteiligter Zuschauer der regionalen Spannungen. Damit ist es nun vorbei.

So paradox es klingt: Der Durchbruch in der Raketentechnologie bringt Bewegung in die seit Jahrzehnten festgefahrenen Verhaltensmuster auf der koreanischen Halbinsel. Die USA müssen und wollen nun schnell handeln. Washington redet über "schwerwiegende Maßnahmen", über härtere Sanktionen und Militärschläge. Dieser Aktionismus wurzelt in der Erwartung der USA, dass Nordkorea seine Atomwaffen und Raketen bei genügend großem Druck aufgeben wird.

Eine falsche Annahme

Doch diese Annahme ist leider falsch. Das Kim-Regime hat über Jahrzehnte das Ziel verfolgt, Atommacht zu werden und dadurch einen Angriff der USA abzuschrecken. Die Führung in Pjöngjang erlebt jetzt gerade, dass ihr Kalkül aufgegangen ist. Erstmals seit dem Ende des Korea-Krieges kann sie sich sicher fühlen. Den Status einer Atommacht wird das Regime daher nicht mehr aufgeben. Im Gegenteil: Es wird seine Atomwaffen und Raketen weiter testen und perfektionieren.

Dagegen kann Washington nämlich nur wenig unternehmen. Die USA könnten die Waffenentwicklung etwa durch Luftschläge gegen die Raketenfabriken in Nordkorea bremsen. Aber damit riskierte man eine unkontrollierbare militärische Eskalation auf der koreanischen Halbinsel. Südkorea will dieses Risiko sicher nicht eingehen.

Härtere Sanktionen, zum Beispiel ein Öl-Embargo, träfen vor allem Nordkoreas Bevölkerung. Das Regime hat bisher noch immer Wege gefunden, ein Embargo zu unterlaufen. Am vielversprechendsten sind US-Strafmaßnahmen gegen chinesische Banken und Unternehmen, die mit Nordkorea handeln. Aber dies liefe auf eine gefährliche Konfrontation mit Peking hinaus.

Trump sollte rasch einsehen, dass China sich in Sachen Nordkorea nicht zu seinem Erfüllungsgehilfen machen wird: Druck auf Nordkorea ausüben – ja, aber nicht soweit, dass das Regime in Gefahr gerät. China will Nordkorea als Pufferzone erhalten.

Eine realistische Nordkoreapolitik der USA ginge besser davon aus, dass das Land eine Atom- und Raketenmacht bleiben wird. Die versäumte Zeit lässt sich eben nicht mehr zurückdrehen. Sähe Washington dies ein, dann könnte man auch die Strategie ändern. Konkret heißt das: Über bestehende diplomatische Kanäle ein Moratorium bei Atom- und Raketentests aushandeln und direkte Gespräche aufnehmen.

Dialog statt Drohgebärden

Das wäre kein Dialog um des Dialoges willen, den die USA bisher ablehnen, sondern man verringert die Spannungen und friert die Waffenentwicklung erst einmal ein. Natürlich werden die Nordkoreaner wieder schummeln und tricksen. Aber der Weg einer konstruktiven Deeskalation ist einem zweiten Korea-Krieg mit unendlich vielen Toten eindeutig vorzuziehen.