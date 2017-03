Das deutsche Gesundheitssystem ist laut einer Studie des Verbandes der Privaten Krankenversicherung das beste in Europa.

Es biete seinen Versicherten im Vergleich mit den anderen EU-Staaten die kürzesten Wartezeiten, den schnellsten Zugang zu innovativen Arzneimitteln, eine freie Arztwahl sowie einen umfangreichen Leistungskatalog, heißt es in der PKV-Untersuchung, aus der die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Demnach erhalten hierzulande 76 Prozent der Patienten am selben oder nächsten Tag einen Arzttermin. In den anderen Staaten liege diese Quote deutlich darunter. Auch bei innovativen Arzneimitteln vergeht in Deutschland mit dreieinhalb Monaten zwischen Zulassung und Markteinführung europaweit die geringste Zeit.