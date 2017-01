Pkw-Maut Bundeskabinett will umstrittenes Modell beschließen

Bald sollen ausländische Autofahrer in Deutschland Maut bezahlen (imago stock&people)

Das Bundeskabinett in Berlin will am Vormittag die Pkw-Maut auf den Weg bringen.

Verkehrsminister Dobrindt hatte zuletzt einen Kompromiss mit der EU-Kommission erreicht. Demnach sollen die Kurzzeittarife für Fahrer aus dem Ausland stärker differenziert und die Gebühr an den Schadstoffausstoß gekoppelt werden.



In Brüssel kommen am Nachmittag Vertreter von EU-Staaten zusammen, die auch das geänderte Modell als diskrimierend empfinden. Die Initiative zu dem Treffen ging von Österreich aus. Angeschlossen haben sich Frankreich, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Polen, Tschechien und Ungarn.