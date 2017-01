Pkw-Maut Bundesregierung beschließt geänderte Pläne

Bald sollen ausländische Autofahrer in Deutschland Maut bezahlen. (imago stock&people)

Nach der Einigung mit der EU-Kommission hat die Bundesregierung das geänderte Gesetz zur Pkw-Maut auf den Weg gebracht.

Vorgesehen ist, dass deutsche Autofahrer mit besonders schadstoffarmen Wagen stärker von steuerlichen Entlastungen profitieren. Als Ausgleich für die Pkw-Maut soll die Kfz-Steuer für Pkw mit Euronorm 6 um jährlich 100 Millionen Euro zusätzlich gesenkt werden. In den Nachbarländern steht die Maut in der Kritik. In Brüssel treffen sich auf Initiative Österreichs Vertreter aus insgesamt elf Ländern, um ihr weiteres Vorgehen gegen die Abgabe zu koordinieren.



Das Kabinett beschloss auch den Jahreswirtschaftsbericht, der für dieses Jahr ein Wachstum von 1,4 Prozent prognostiziert. Gebilligt wurde zudem der Vorstoß, den Paragrafen zur Majestätsbeleidigung abzuschaffen. Auf ihn hatte sich der türkische Präsident Erdogan bezogen, um juristisch gegen den Satiriker Böhmermann vorzugehen. Böhmermann hatte im Fernsehen ein Schmähgedicht gegen Erdogan vorgetragen.