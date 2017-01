Pkw-Maut Deutschlands Nachbarn beraten über Protest-Allianz

Bald sollen ausländische Autofahrer in Deutschland Maut bezahlen (imago stock&people)

In Brüssel kommen heute Vertreter aus den Nachbarländern Deutschlands zusammen, um ihre Haltung zur geplanten deutschen Pkw-Maut abzustimmen.

Die Initiative zu dem Treffen ging von Österreich aus, das eine gemeinsame Allianz mit Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Polen, Tschechien und Ungarn anstrebt. Die Regierung in Wien hält die deutsche Maut für rechtswidrig und droht mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof.



Ungeachtet dessen will das Bundeskabinett heute früh das geänderte Modell der Pkw-Maut auf den Weg bringen. In einem Kompromiss mit der EU-Kommission verständigte sich Verkehrsminister Dobrindt darauf, die Kurzzeittarife für Fahrer aus dem Ausland stärker zu differenzieren und die Gebühr an den Schadstoffausstoß zu koppeln.