Verkehrsminister Dobrindt lehnt bei der geplanten Pkw-Maut Ausnahmeregelungen für die Grenzregionen ab.

Deren Belange seien bereits berücksichtigt, weil Bundesstraßen für Ausländer mautfrei blieben, zitiert die "Süddeutsche Zeitung" aus einer Antwort der Regierung auf eine kleine Anfrage der Grünen. Der CSU-Wirtschaftspolitiker Ramsauer sagte dazu im Deutschlandfunk, es sei verständlich, dass Dobrindt zunächst auf seiner Position beharre. Ebenso klar sei aber auch, dass es noch Veränderungen geben werde. Der Bundestag will über die Pkw-Maut in dieser Woche abstimmen.



Der Bundesrat besteht darauf, Ausnahmen in grenznahen Regionen zuzulassen. Das Gesetz bedarf zwar nicht der Zustimmung der Länderkammer. Sie könnte allerdings den Vermittlungsausschuss anrufen und das Gesetzesvorhaben damit verzögern.