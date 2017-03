Die EU-Kommission hat konkrete Vorschläge für eine einheitliche europäische PKW-Maut angekündigt.

Verkehrskommissarin Bulc sagte der "Welt am Sonntag", sie werde Ende Mai Gesetzesvorschläge machen. Ziel sei es, dass Autofahrer künftig alle Straßen in Europa nutzen könnten, ohne anhalten zu müssen. Die Gebühren sollten automatisch abgebucht werden, entweder über ein Prepaid-System oder über monatliche Abrechnungen. Bulc betonte, sie strebe eine streckenabhängige Maut an. Die Gebühren könnten etwa nach der Anzahl der gefahrenen Kilometer erhoben werden. Einen Maut-Zwang soll es aber nicht geben. Wenn sich ein Land für eine Abgabe entscheide, dann solle es sich an dem einheitlichen System beteiligen. Die Einnahmen sollten an die jeweiligen Länder zurückfließen.



Gestern hatte der Bundestag in Berlin die PKW-Maut beschlossen. Österreich und andere Nachbarländer Deutschlands fürchten einseitige Belastungen durch die Abgabe, da unter dem Strich nur EU-Ausländer in die Infrastrukturabgabe einzahlen, während deutsche Pkw-Fahrer über die Kfz-Steuer entlastet werden.