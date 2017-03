Nach jahrelangem Streit kann die PKW-Maut in Deutschland eingeführt werden.

Das Gesetz passierte am Vormittag den Bundesrat in Berlin. Die Gegner in der Länderkammer brachten nicht die erforderliche Mehrheit zustande, um den Vermittlungsausschuss anzurufen. Damit hätte das Verfahren verzögert werden können. Zustimmungspflichtig war das Gesetzespaket nicht. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Kraft bedauerte das Votum. Ihr Land hatte für eine Anrufung des Vermittlungsausschusses gestimmt und Sonderregelungen für die Grenzregionen erreichen wollen.



Es wird damit gerechnet, dass die Maut frühestens ab 2019 fällig wird, weil das System erst aufgebaut werden muss. Eigentlich war die Einführung der Abgabe schon vor zwei Jahren beschlossen worden. Da die Europäische Kommission kurz darauf ein Verfahren wegen Verletzung des EU-Recht gegen Deutschland eröffnete, wurden die Regelungen bisher aber nicht umgesetzt. Zentraler Streitpunkt war der Vorwurf einer Benachteiligung von Fahrern aus dem Ausland. Österreich kündigte eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof an.