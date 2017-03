Nach jahrelangem Streit kann die PKW-Maut in Deutschland eingeführt werden.

Das Gesetz passierte am Vormittag den Bundesrat in Berlin. Die Gegner in der Länderkammer brachten nicht die erforderliche Mehrheit zustande, um den Vermittlungsausschuss anzurufen. Damit hätte das Verfahren verzögert werden können. Dem Votum war ein hartes Ringen zwischen den Ländern vorausgegangen. Es hieß, Bayern habe mit Konsequenzen beim Länderfinanzausgleich gedroht, sollte die Maut scheitern. Zustimmungspflichtig war das Gesetzespaket nicht. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Kraft bedauerte das Votum. Ihr Land hatte für eine Anrufung des Vermittlungsausschusses gestimmt und Sonderregelungen für die Grenzregionen erreichen wollen.



Es wird damit gerechnet, dass die Maut frühestens ab 2019 fällig wird. Eigentlich war die Einführung der Abgabe schon vor zwei Jahren beschlossen worden. Die Regelung wurde bislang nicht umgesetzt, weil die EU-Kommission ein Verfahren gegen Deutschland wegen Verletzung europäischen Rechts eröffnet hatte.