Es gibt Themen, bei denen sich über eine Legislaturperiode eine gewisse Routine einschleift. Seitdem Horst Seehofer seinen früheren CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt mit der hoch gehangenen, fixen Wahlkampfidee der dringenden Notwendigkeit einer PKW-Maut ins Verkehrsministerium entsandte, werden die gleichen Aussagen getroffen: europarechtlich fragwürdig, kann sich kaum rechnen, zu wenig ökologische Steuerungswirkung und die Grenzregionen leiden.



Und all das wurde auch heute wieder vorgetragen. Dabei ist es im Kern kein neues Gesetz, denn es ist ein Änderungsgesetzespaket zur bereits verabschiedeten Infrastrukturabgabe bei gleichzeitiger steuerlicher Entlastung der inländischen Fahrzeughalter. Das, was der Bundestag heute beschloss, ist die mit der EU-Kommission abgestimmte Form – was die europarechtliche Zulässigkeit sicherstellen soll. Doch an den heutigen Debattenbeiträgen zur PKW-Maut für im Ausland gehaltene Kraftfahrzeuge ist nur bemerkenswert, dass sie jetzt erneut geäußert werden.



Natürlich ist die Maut, und da ist Horst Seehofer auch selbst schuld, ein Symbol geworden: Keiner, mit Ausnahme der CSU, wollte sie. Und genau deshalb darf natürlich niemand, der schon immer gegen die CSU-Idee war, sie gut finden. Die Kritikpunkte, die nun zum wiederholten Male vorgetragen werden, würden aber weder zu besseren Straßen, noch zu saubereren Autos, noch zu weniger Verkehr führen.



Und natürlich ist es ein überaus durchschaubares Manöver, wenn man mit dem Bundesrat droht, um dort die Maut auf die lange Bank schieben zu können. Sicherlich ginge das, wenn sich dafür eine Mehrheit im Bundesrat fände – und nicht nur im zuständigen Verkehrsausschuss, in dem die Länder, anders als im Plenum, jeweils gleich viele Stimmen haben. Und verhindern würde das auch nichts: Das alte Gesetz ist bereits in Kraft und das neue nicht zu verabschieden, ändert daran nichts.



Insofern müssen sich die Wahlkämpfer in den Bundesländern schon die Frage stellen lassen, ob es ausreicht, eine Idee schlecht zu finden, weil sie von Horst Seehofer vorgetragen wurde und von einem CSU-Minister ausgearbeitet wurde. Mit Seehofers perfider, bayernzentrischer "Lasst die Ausländer bluten, wenn sie unsere guten Autobahnen benutzen"-Rhetorik hat dieses Vorhaben im Ergebnis übrigens auch wenig zu tun: Alle zahlen. Am Ende steht ein Mechanismus, der inhaltlich grundsätzlich vertretbar ist. Und es gibt Einnahmen, die unmittelbar zweckgebunden in Ausbau und Erhaltung des benutzten Systems Straße gehen. Deshalb werden, wenn der Wahlkampf vorbei ist, die anderen Parteien die Maut auch nicht mehr stoppen wollen. Denn dann können sie darin ihre eigenen Präferenzen - von ökologischen bis zur Luxusautosondersteuer - in Straßenbenutzungstarife umsetzen. Und wenn die Schuld daran Horst Seehofer und die CSU tragen, ist das zwar ein politischer Treppenwitz- aber inhaltlich nicht falsch.

Falk Steiner (Deutschlandradio / Bettina Straub)Falk Steiner arbeitet seit 2013 im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Als Korrespondent bearbeitet er dort vor allem Themen der Digital- und der Sicherheitspolitik im weiteren Sinne. Zuvor arbeitete er als Freier Journalist unter anderem für Zeitungen, Magazine, Radiosender und digitale Medien sowie zwei Jahre beim Bundesverband der Verbraucherzentralen zum digitalen Wandel aus Verbrauchersicht. Zuvor war er bei einer Berliner Agentur und bei Zeit Online in Hamburg tätig. Studiert hat er Politikwissenschaft in Bonn und Berlin.