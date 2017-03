Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Kraft hat das Passieren der Pkw-Maut im Bundesrat bedauert.

Ihr Land habe aus gutem Grund für eine Anrufung des Vermittlungsausschusses gestimmt, sagte Kraft. Dafür habe es aber in der Länderkammer keine Mehrheit gegeben. Nordrhein-Westfalen hatte Sonderregelungen für die Grenzregionen erreichen wollen. Zustimmungspflichtig war das Gesetzespaket nicht. Die Pkw-Maut kann nach jahrelangem Streit jetzt in Deutschland eingeführt werden. Eigentlich sollte dies schon vor zwei Jahren geschehen. Die Europäische Kommission hatte jedoch ein Verfahren wegen Verletzung von EU-Recht gegen Deutschland eingeleitet. Zentraler Streitpunkt war der Vowurf einer Benachteiligung von ausländischen Pkw-Fahrern.



Darüber hinaus billigte der Bundesrat das Gesetz zur Suche nach einem Atommüll-Endlager. Außerdem stimmte die Länderkammer dem Gesetzentwurf zu, mit dem die Installation von Videokameras an öffentlich zugänglichen Orten wie Einkaufszentren und Sportstadien rechtlich erleichtert werden soll.