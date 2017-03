Nordrhein-Westfalen hat Widerstand gegen die heute beschlossene Pkw-Maut angekündigt.

Ministerpräsidentin Kraft sagte in Düsseldorf, erforderlich sei eine Regelung, die Ausnahmen für die Grenzregionen ermögliche. Wie die SPD-Politikerin weiter erklärte, wird ihre Landesregierung voraussichtlich in der kommenden Woche beschließen, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Die umstrittene Maut passierte am Vormittag trotz Bedenken der SPD den Bundestag. Das Gesetzespaket muss noch durch den Bundesrat. Es ist dort zwar nicht zustimmungspflichtig, allerdings wollen mehrere Länder den Vermittlungsausschuss anrufen. Österreich behält sich weiter eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof vor. Die deutsche Maut sei rechtswidrig, sagte der österreichische Verkehrsminister Leichtfried.



Österreich und andere Nachbarländer Deutschlands fürchten einseitige Belastungen durch die Maut, da unter dem Strich nur EU-Ausländer in die Infrastrukturabgabe einzahlen, während deutsche Pkw-Fahrer über die Kfz-Steuer entlastet werden.