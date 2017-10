Im Streit um die deutsche Pkw-Maut wird Österreich eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof einbringen.

Das kündigte Verkehrsminister Leichtfried in Wien an. Die Maut, deren Einführung für 2019 geplant ist, sei diskriminierend, sagte er zur Begründung. Aus Sicht seiner Regierung spreche zwar nichts grundsätzlich gegen die Einführung eines Maut-Systems. Dass am Ende aber nur Autofahrer aus dem Ausland zahlten, sei mit den Grundwerten der EU nicht vereinbar, so der österreichische Verkehrsminister.



Die Europäische Kommission habe sich davor gedrückt, Deutschland die Stirn zu bieten. Österreich gehe nun voran, sagte Leichtfried.



Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung.