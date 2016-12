Pkw-Maut Österreich strebt Allianz gegen Abgabe an

Bald sollen ausländische Autofahrer in Deutschland Maut bezahlen. (imago stock&people)

Österreich will gemeinsam mit anderen betroffenen Ländern eine Allianz gegen die deutsche Pkw-Maut schmieden.

Verkehrsminister Leichtfried erklärte in Wien, geplant sei ein Treffen aller Anrainerstaaten Deutschlands Anfang des nächsten Jahres in Brüssel. Dort solle auf Expertenebene eine gemeinsame Vorgehensweise besprochen werden. Vertreter Berlins seien nicht eingeladen. Der SPÖ-Politiker betonte, Österreich wäre von einer deutschen Pkw-Maut überproportional betroffen.



Die "Welt am Sonntag" zitiert aus einem Brief an EU-Verkehrskommissarin Bulc. Darin betont Leichtfried, der gefundene Kompromiss sei weiterhin in mehreren Aspekten EU-rechtswidrig. Die Maut treffe weiter nur ausländische Pkw-Fahrer, während die Deutschen über eine Minderung der Kfz-Steuer entlastet würden. Zudem würden nur ausländische Fahrer kontrolliert werden. Die Regierung in Wien halte sich die Möglichkeit offen, wegen der deutschen Pkw-Maut vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen.