Die österreichische Regierung will heute mitteilen, ob sie vor dem Europäischen Gerichtshof Klage gegen die deutsche Pkw-Maut einreicht.

Verkehrsminister Leichtfried will am Vormittag in Wien die Entscheidung verkünden. Die Wiener Zeitung "Der Standard" berichtet, Österreich werde klagen. Das Blatt beruft sich auf Regierungskreise.



Deutschland plant derzeit, die Pkw-Maut im Jahr 2019 einzuführen und will deutsche Autofahrer im Gegenzug bei der Kfz-Steuer entlasten. Österreich sieht darin eine Diskriminierung, weil somit nur Ausländer von der Maut betroffen seien. Das Bundesverkehrsministerium hat auf Druck der EU-Kommission bereits nachgebessert.