Vor der Parlamentsdebatte über Änderungen bei der Pkw-Maut stellt die SPD Bedingungen für ein Ja zum Gesetzentwurf von Verkehrsminister Dobrindt.

Fraktionsgeschäftsführerin Lambrecht forderte Klarheit über die zu erwartenden Einnahmen. Sollte Finanzminister Schäuble diese nicht nachvollziehbar aufzeigen, könne die SPD der Maut nicht zustimmen, sagte Lambrecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. CSU-Generalsekretär Scheuer warnte den Koalitionspartner vor - wie er sagte - "Spielchen". Die Pkw-Maut sei im Koalitionsvertrag beschlossen und werde kommen.



Verkehrsminister Dobrindt hatte wegen Einwänden der EU-Kommission Änderungen an seinem ursprünglichen Gesetzentwurf vornehmen müssen. Diese sind am Vormittag Thema in Bundestag und Bundesrat. Dobrindt rechnet nach Abzug aller Kosten mit Einnahmen in Höhe von rund 500 Millionen Euro im Jahr. Kritiker bezweifeln das.