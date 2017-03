Die SPD macht eine Zustimmung zur geplanten Pkw-Maut von der Höhe der Einnahmen abhängig.

SPD-Verkehrsexperte Schwarz forderte im Bundestag eine Einschätzung von Finanzminister Schäuble. Während das Verkehrsministerium von rund 500 Millionen Euro Mehreinnahmen ausgeht, rechnet der ADAC in einem eigenen Gutachten mit Verlusten. In einem solchen Fall werde die SPD der Maut nicht zustimmen, sagte Schwarz. Linke und Grüne forderten erneut einen Verzicht auf die Abgabe. Bundesverkehrsminister Dobrindt verteidigte sie dagegen. Er sagte, durch den Systemwechsel hin zur Nutzerfinanzierung würden die Einnahmen unabhängig von Konjunktur und wechselnden Koalitionen.



Auch der Bundesrat hat heute über die Pkw-Maut beraten und Ausnahmen in Grenzregionen gefordert. Die Maut ist im Bundesrat allerdings nicht zustimmungspflichtig.