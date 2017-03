Die SPD will die geplante Pkw-Maut mittragen.

Das Projekt solle noch in dieser Woche im Bundestag verabschiedet werden, sagte SPD-Fraktionschef Oppermann in Berlin. Das Bundesfinanzministerium habe die politische Verantwortung übernommen, dass es wie vom Verkehrsressort berechnet zu Mehreinnahmen komme. Ausnahmen in Grenzregionen lehnte die Bundesregierung ab. Die von Verkehrsminister Dobrindt geplante PKW-Maut ist im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig.