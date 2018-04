Die Verteidiger von Beate Zschäpe, Hermann Borchert und Mathias Grasel, sie haben plädiert -und die Zuhörer des NSU-Prozesses teils ermüdet, teils empört. Es ist schon eine zähe Angelegenheit, wenn Anwalt Borchert für jeden der zehn Morde einzeln ausführt, auf welche Quellen und Zeugen sich die Bundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer berufen hat - nur um am Ende jeweils die Pointe anzufügen, "auf die Aussagen meiner Mandantin beziehen sie sich nicht".

Ein Plädoyer, das sehr weit geht

Eine solche Litanei ist eine Zumutung, aber eine, die der Rechtsstaat so vorsieht. Auch eine Mandantin namens Beate Zschäpe hat das Recht auf eine Verteidigung, die den Wahnsinn der NSU-Mordserie, soweit es geht, zu ihren Gunsten auslegt. Doch das Plädoyer der Anwälte ihres Vertrauens - es geht sehr weit. Allzu exklusiv berufen sich Borchert und Grasel auf die schriftliche Erklärung der Hauptangeklagten, die sie selbst verlesen haben, damals, im Januar 2016.

Zschäpe ließ damals verlautbaren, sie habe nichts mit den Morden zu tun gehabt, habe sie weder geplant noch ausgeführt. Auch in der Beschreibung der Psyche folgen sie ganz den Ausführungen der Mandantin. Sie sei zwar eigentlich immer selbstbewusst und bestimmend gewesen, aber eben nicht ihren beiden Komplizen gegenüber. Böhnhardt liebte sie, auch wenn er sie schlug, die Morde hätten ihr die beiden Uwes stets verheimlicht, weil sie kein Vertrauen in sie gehabt hätten. Glaubt man dem Plädoyer, dann muss es sich bei Zschäpes Seelenleben nun wirklich um ein sehr komplexes Phänomen handeln, oder - wie die meisten im Gerichtssaal befanden - ein eher widersprüchliches.

Halbseidene Logik

Gerade, wenn man die äußerst ruhig und aufgeräumt wirkende Beate Zschäpe dabei auf der Anklagebank beobachtete. Auch in Sachen Logik wirkte der Vortrag zuweilen äußerst halbseiden. So argumentierte Anwalt Grasel, die dependente Persönlichkeitsstörung Zschäpes ließe sich daran ablesen, dass sie noch nach dem Selbstmord ihrer Komplizen die DVD mit dem Bekennervideo an Medien verschickte. Dies bezeuge die Treue seiner Mandantin über den Tod hinaus. Grasel blieb allerdings den Beweis schuldig, der entkräftet, dass Zschäpe die DVD nicht doch als Trophäe ihrer mutmaßlichen mörderischen Mittäterschaft versandte.



So berechtigt es ist, eine mutmaßliche Terroristin zu verteidigen, so problematisch ist es auch. Denn bei dem breit aufgestellten Entlastungsversuch trägt die Verteidigung zwangsläufig dazu bei, die Taten und ihre Hintergründe zu bagatellisieren. Zschäpe soll schon im Untergrund nichts mehr mit rechtsradikalem Gedankengut zu tun gehabt haben. Heißt es im Plädoyer. Schwer vorstellbar bei einer wie ihr, die zu Jugendzeiten ein Brettspiel namens "Pogromoly" mit entwarf. Mit den Computern der Terror-WG will sie nichts am Hut gehabt haben - auch wenn einer direkt unter ihrem Hochbett stand.



Es mag zweifelsohne schwierig bleiben, Beate Zschäpe die unmittelbare Mittäterschaft an den Morden nachzuweisen. Aber dass sie im geschlossenen System NSU zumindest Beihilfe zu den Morden leistete, erscheint dem gesunden Menschenverstand gegenüber sehr plausibel.