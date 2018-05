Gegen den Berliner CDU-Spitzenpolitiker Steffel werden Plagiatsvorwürfe in Zusammenhang mit seiner Doktorarbeit laut.

In dem Text sollen lange Passagen von anderen Autoren stammen, ohne dass dies kenntlich gemacht worden sei, schreibt die "Berliner Zeitung" unter Berufung auf die Internetplattform Vroniplag. Diese habe die Arbeit stichprobenartig untersucht. Die Freie Universität Berlin kündigte eine Prüfung an.



Steffel gehört zu den einflussreichsten Politikern in der Hauptstadt-CDU. 2001 unterlag er als Spitzenkandidat dem damaligen Regierenden Bürgermeister Wowereit, seit 2009 sitzt er im Bundestag.

