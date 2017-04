Plastik ist so gut wie nicht biologisch abbaubar - bis es zersetzt ist, kann es mehrere Jahrhunderte dauern.

Eine kleine Raupe schafft das deutlich schneller - darüber berichten Wissenschaftler im Fachmagazin "Current Biology". Die Larven der Großen Wachsmotte fressen sich demnach nämlich durch Polyethylen - also durch den Kunststoff, der weltweit am häufigsten verwendet wird, zum Beispiel für Plastiktüten.



Herausgefunden hat das eine spanische Wissenschaftlerin rein zufällig: Sie ist Hobbyimkerin, hatte die Wachsmotten-Larven in ihrem Bienenstock entdeckt und dann in einer Plastiktüte in den Müll geschmissen. Nach einer Weile sei der Beutel voller Löcher gewesen. Die Wissenschaftler forschten weiter und stellten fest: Die Raupe ist der schnellste Plastikfresser, der bis jetzt bekannt ist. Verantwortlich ist wahrscheinlich ein Molekül oder Enzym. Das wollen die Forscher jetzt versuchen nachzuproduzieren - damit es vielleicht irgendwann mal genutzt werden kann, um Plastikmüll abzubauen.