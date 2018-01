Zur Müll-Vermeidung sollen Plastikverpackungen in der Europäischen Union bis 2030 vollständig wiederverwertbar sein. Das sieht eine Strategie der EU-Kommission vor, die Vizepräsident Timmermanns heute in Straßburg vorstellte. Von der Umweltschutzorganisation NABU gab es dafür im Deutschlandfunk Zustimmung.

Menschen, Meere und Umwelt müssten besser geschützt werden, sagte er, deshalb dürfe Plastik nicht ins Wasser gelangen. Die EU will darüber hinaus Einmal-Gegenstände aus Plastik wie etwa Strohhalme und Plastikbesteck verbieten. Auch in Kosmetika und Waschmitteln sollen Plastikanteile verschwinden.



Der Rohstoff-Experte Benjamin Bongardt von der Umweltschutzorganisation NABU lobte die geplante Recycling-Strategie im Deutschlandfunk (Audio-Link) als richtigen Ansatz. Mindestens ebenso wichtig sei es aber, generell weniger Plastik einzusetzen. Denn die Produktion von Kunststoff-Produkten und auch der Prozess der Abfallverwertung könnten ebenfalls umweltschädlich sein. Hier seien die Hersteller von Verpackungen, aber auch von Baustoffen und Elektrogeräten gefragt.



Bongardt hält auch eine Steuer auf Plastikprodukte für sinnvoll. Eine solche könne verdeutlichen, dass Kunststoff eine wertvolle Ressource und kein Billigmaterial sei. Außerdem könne sie in den Haushalten der EU-Staaten die Kosten für Umweltschäden gegenfinanzieren, die der Plastikmüll verursache.



Derzeit fallen in Europa jährlich 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.