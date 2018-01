Zur Müll-Vermeidung sollen Plastikverpackungen in der Europäischen Union bis 2030 vollständig wiederverwertbar sein.

Das sieht eine Strategie der EU-Kommission vor, die Vizepräsident Timmermanns heute in Straßburg vorstellte. Menschen, Meere und Umwelt müssten besser geschützt werden, sagte er, deshalb dürfe Plastik nicht ins Wasser gelangen. Die EU will darüber hinaus Einmal-Gegenstände aus Plastik wie etwa Strohhalme und Plastikbesteck verbieten. Auch in Kosmetika und Waschmitteln sollen Plastikanteile verschwinden. Derzeit fallen in Europa jährlich 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.