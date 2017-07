Der russische Präsident Putin hat ein umstrittenes Gesetz zum Abriss alter Plattenbauten in der Hauptstadt Moskau in Kraft gesetzt.

Mit dem Umbauprogramm sollen bis zu 5.000 der fünf- bis siebenstöckigen Komplexe entfernt werden, die die Wohnungsnot in den Nachkriegsjahrzehnten lindern sollten. Bis zu eine Million Menschen sollen nun neue Unterkünfte erhalten. Gegen die Pläne hatte es zahlreiche Proteste gegeben. Viele Betroffene kritisierten die zwangsweise Enteignung. Zudem sind sie gegen ihre Umsiedlung aus grünen und innenstadtnahen Vierteln in neue Areale am Rande der russischen Hauptstadt.



Die Stadt argumentiert, die neuen Wohnungen seien größer, besser und billiger. Das milliardenschwere Programm soll allerdings auch die Moskauer Bauwirtschaft stützen. Das Gesetz für die Pläne von Bürgermeister Sobjanin hatte im Juni das Parlament passiert.