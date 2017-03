Witali Mutko reagierte demonstrativ gelassen auf die Meldungen über die FIFA-Entscheidung. "Es ist alles in Ordnung", sagte er der Nachrichtenagentur Tass. Mutko meinte, auf die Vorbereitungen für die Fußball-WM im kommenden Jahr habe die Entscheidung keinen Einfluss. Der 58jährige ist von russischer Seite Organisator des Turniers. Mutko sagte: "Die FIFA habe das Recht, nach ihren neuen Regeln, keine Regierungsmitglieder mehr zur Wahl in die FIFA-Gremien zuzulassen."



Sein politischer Aufstieg ist der Grund für die Entscheidung



Genau das ist offenbar die Begründung: die herausgehobene Funktion des Sportfunktionärs in der russischen Regierung. Vom Sportminister war Mutko im vergangenen Jahr zum Vize-Regierungschef aufgestiegen. Deshalb sieht die FIFA jetzt die Gefahr politischer Interessenskonflikte, sollte Mutko erneut in das FIFA-Council gewählt werden. Mutko war seit 2009 im FIFA-Exekutivkomitee vertreten, dem Vorgängergremium des FIFA-Councils. Nicht erwähnt wurde heute der Vorwurf Witali Mutko sei an einem staatlich organisierten Dopingsystem in Russland beteiligt gewesen. In einem Bericht der Weltantidopingagentur war Mutko persönlich beschuldigt worden. Die russische Regierung weist diesen Vorwurf zurück.