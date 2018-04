Das Parlament der Palästinensischen Befreiungsorganisation, PLO, tritt heute seit vielen Jahren erstmals wieder zusammen.

Auf der Tagesordnung der dreitägigen Sitzung in Ramallah im Westjordanland steht die Wahl des 18-köpfigen Exekutivkomitees. Das Gremium bildet gewissermaßen das Kabinett von Palästinenserpräsident Abbas. Weitere Themen sind nach PLO-Angaben die angekündigte Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem und die palästinensischen Proteste an der Grenze zum Gazastreifen. Die radikalislamische Hamas, zweitgrößte Palästinenserfraktion, nimmt an der Sitzung nicht teil. Sie hatte Abbas vergeblich aufgefordert, die Versammlung so lange zu verschieben, bis eine Einigung zwischen der Hamas und der rivalisierenden Fatah erreicht ist.



Zuletzt hatte das PLO-Parlament 1996 regulär getagt. 2009 fand eine Sondersitzung statt.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.