Es ist eines der berühmtesten Fotos der jüngeren Geschichte. Im September 1993 reichten sich vor dem Weißen Haus in Washington zwei Männer die Hand. Der israelische Ministerpräsident Jitzchak Rabin und Yassir Arafat, der Vorsitzende der palästinensischen Befreiungsorganisation. Die Männer hatten zuvor den ersten Teil des sogenannten Oslo-Abkommens unterzeichnet. Die PLO erkannte Israel ganz offiziell an. Es war die Zeit, in der das Wort "Friedensprozess" geprägt wurde.

Nun, fast 25 Jahre nachdem das Foto geschossen wurde, ist das Wort "Friedensprozess" endgültig zu einer hohlen Phrase geworden.

Viele Fehler auf beiden Seiten

Der Zentralrat der PLO hat die Führung der Palästinenser aufgerufen, den Staat Israel nicht mehr anzuerkennen - zumindest vorübergehend. Das ist gerade aus deutscher Sicht inakzeptabel. Und es zeigt, wie unrealistisch eine Einigung zwischen Israelis und Palästinensern auf zwei Staaten geworden ist.

Auf der einen Seite: Die Führung der Palästinenser. Ranghohe Vertreter verurteilen Gewalt gegen israelische Soldaten und Zivilisten nur halbherzig und rufen manchmal sogar dazu auf. Am Sonntag dann bezeichnete der palästinensische Präsident Machmud Abbas Israel als "koloniales Projekt" und sprach den Juden ihre jahrtausendealte Verbindung zum Land ab. Historischer Unfug war das, der viele Israelis schockierte.

Auf der anderen Seite: Israel. Große Teile der rechtsnationalen Regierung lehnen einen palästinensischen Staat ab. Wer durch das von Israel besetzte Westjordanland fährt, merkt schnell, wie der Ausbau der israelischen Siedlungen einen eigenen Staat der Palästinenser fast unmöglich gemacht hat.

Trump vermittelt nicht - im Gegenteil

In einer Phase, in der die Hoffnung auf eine Lösung des Konfliktes bereits verschwindend gering war, kam Donald Trump. Er vermittelte nicht, wie es die US-Präsidenten vor ihm taten, er heizte die Unruhe höchstpersönlich an. Trump hat Jerusalem als Hauptstadt von Israel anerkannt. Er machte das plump und undifferenziert. Seinen großspurig angekündigten Plan, wie er Israelis und Palästinensern zum Frieden verhelfen will, hat er noch immer nicht veröffentlicht.

Abbas kämpft um sein politisches Vermächtnis

Der palästinensische Präsident Abbas scheint Trumps Pläne bereits zu kennen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Palästinenser extrem benachteiligt werden. Abbas ist 82 Jahre alt und kämpft um sein politisches Vermächtnis. Das ist gefährlich. Denn es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Abbas überzogen reagiert. Dass er der Aufforderung des Zentralrates der PLO folgt und Israel nicht mehr anerkennt. Damit würde die Region diplomatisch auf die Zeit vor 1993 zurückfallen.

Auf dem Foto, das damals vor dem Weißen Haus gemacht wurde, steht hinter Rabin und Arafat noch ein dritter Mann: Der damalige Präsident Bill Clinton. Er hat seine Arme ausgebreitet, direkt hinter seinen Gästen.

Donald Trump kann nicht vermitteln. Er ist nicht Teil einer Lösung. Er ist Teil des Problems geworden. Die Strahlkraft, die von jenem Foto aus dem Jahr 1993 noch lange Zeit ausging, ist verblasst.

Benjamin Hammer, ARD-Korrespondent in Tel Aviv (BR) Benjamin Hammer wurde 1983 in Köln geboren. Er studierte Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft in Köln und Dublin. Während des Studiums plante und begleitete er Studienreisen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete. Benjamin Hammer ist Absolvent der Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft. Anschließend volontierte er bei der Deutschen Welle. Von 2011 bis 2017 war Benjamin Hammer Redakteur in der Wirtschaftsredaktion des Deutschlandfunks. Im Sommer 2015 arbeitete er für das Hauptstadtstudio von Deutschlandradio. Ein Jahr später folgten Vertretungen im ARD-Hörfunkstudio Tel Aviv. Dort arbeitet Benjamin Hammer seit dem Sommer 2017 als Korrespondent.