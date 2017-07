Für den britischen Maler Edward Lear (1812 - 1888) und den amerikanischen Künstler Joseph Cornell (1903 - 1972) werden Vögel Zentralgestalten ihres Werkes. Deren Verschwinden entlässt sie in eine traurige Einsamkeit. In der Oper "The Mourning Show" (wörtlich übersetzt: "Die Trauer Show") entwickelt Phizmiz mit einer Vogelexpertin eine Poetik des ornithologischen Erzählens, das sich von der linearen Narration verabschiedet. Und eine Reise durch den Dschungel von Guyana führt den Autor zum versteckten Königreich der Mauersegler, das bisher nur wenige Menschen entdecken konnten.

In fantastischen, bildhaft-poetischen Episoden, die auch manch lakonischer Grausamkeit nicht entbehren, verwebt Phizmiz literarische Topoi mit dokumentarischem und autobiografischem Material zu märchenhaften Geschichten.

Regie, Komposition und Realisation: der Autor

Mit Juliane Meckert, Martha Moopette, Ergo Phizmiz, Margita Zalite, Oblivian Substanshall, Robin Gill, Talulah Lotus, Patrick Sims, Michal Libera, Elvis Herod, Lee Gerrard, Autumn Poppy



Produktion: BR 2012

Länge: 44’57

Ergo Phizmiz, geb. 1980, lebt und arbeitet in Bridport/England. Komponist, Autor, Multi-Instrumentalist, Collagist und Filmemacher.