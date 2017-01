Pofalla Merkel nicht über Spionage des BND informiert

BND-Zentrale in Pullach (dpa/picture alliance/Stephan Jansen)

Der frühere Kanzleramtschef Pofalla hat in der Affäre um staatliche Datenspionage nach eigener Aussage den Stopp von BND-Ausspähungen befreundeter Botschaften angeordnet.

Bundeskanzlerin Merkel habe er nicht über den Vorgang informiert, erklärte Pofalla am Abend vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages in Berlin. Demnach hat Ex-BND-Präsident Schindler den damaligen Kanzleramtschef im Oktober 2013 darüber informiert, dass der Bundesnachrichtendienst in Krisenländern befreundete Botschaften ausgespäht habe. Daraufhin habe er angeordnet, dies sofort einzustellen, betonte Pofalla. Im Zuge der NSA-Affäre hatten Mitglieder des Untersuchungsausschusses wiederholt die Frage gestellt, was Bundeskanzlerin Merkel selbst über die Ausspähaktionen des BND wusste.