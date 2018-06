Die Staatsanwaltschaft Dresden hat die Ermittlungen gegen den AfD-Politiker Poggenburg eingestellt.

Poggenburg war in die Kritik geraten, weil er in einer politischen Rede zum Aschermittwoch die in Deutschland lebenden Türken verunglimpft hatte. Die Äußerung sei vom Grundrecht der Meinungsfreiheit gedeckt, erklärte die Behörde. Es liege weder eine Volksverhetzung noch eine Beleidigung vor.



Poggenburg war wegen der Rede auch in den eigenen Reihen kritisiert worden und hatte daraufhin seine Ämter als Partei- und Fraktionsvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt niedergelegt.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.