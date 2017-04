Auf der Kriegsgräberstätte im polnischen Neumark sind die Gebeine von 1.800 deutschen Toten beigesetzt worden.

Die sterblichen Überreste der exhumierten Soldaten und zivilen Opfer waren unter einem Lkw-Parkplatz in Danzig gefunden worden. Durch einen Bauboom in Polen werden derzeit die Gebeine vieler Kriegstoter gefunden. Neumark ist einer der größten deutschen Friedhöfe in Polen.