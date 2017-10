Polnische Assistenzärzte haben einen rund einmonatigen Hungerstreik für bessere Arbeitsbedingungen beendet.

Wie ihr Verband in Warschau mitteilte, gibt es aber neue Protestaktionen. Die Assistenzärzte würden nur noch die gesetzlich erlaubte Stundenanzahl arbeiten. Weiter hieß es, bisher müssten viele Mediziner bei Arbeitsantritt in Krankenhäusern eine Klausel unterschreiben, die sie zu zusätzlicher Arbeit verpflichte. Diese Klausel werde man nun massenhaft verweigern. Der Verband beklagt unter anderem eine zu geringe Entlohnung und zu wenig Personal. Den Angaben zufolge starben in diesem Jahr mehrere Ärzte an Überarbeitung.