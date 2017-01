Polen Behörde sieht Geheimdienstarbeit des früheren Präsidenten Walesas bestätigt

Ein neue Untersuchung belastet den ehemaligen polnischen Präsidenten Lech Walesa. (picture alliance / dpa / Markus Schreiber)

Polens Institut für Nationales Gedenken sieht es als erwiesen an, dass der ehemalige Präsident Walesa mit dem kommunistischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat.

Dies gehe aus einer Analyse der Geheimdienstakte namens "Bolek" hervor, teilte das Institut in Warschau mit. Demnach enthält die Akte Dokumente, die von Walesa unterschrieben worden sind. Die Unterschriften seien von einem Sachverständigen geprüft worden. Die Akte war letztes Jahr von der Witwe des früheren Innenministers Kiszczak an das IPN übergeben worden. Walesa zufolge handelt es sich um eine Fälschung. Der einstige Anführer der Solidarnosc-Bewegung zweifelt auch das Expertengutachten an. - Das Institut für Nationales Gedenken arbeitet die kommunistische Vergangenheit Polens auf.