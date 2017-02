Polen-Besuch Bundeskanzlerin Merkel mahnt Rechtsstaatlichkeit an

Die Fahnen Deutschlands, Polens und der EU. (picture alliance / dpa)

Bundeskanzlerin Merkel hat bei ihrem Besuch in Polen die Rechtsstaatlichkeit des Landes angemahnt.

Die Kanzlerin traf sich mit Regierungschefin Szydlo, Präsident Duda und dem Chef der national-konservativen Regierungspartei PiS, Kaczynski. Die polnische Regierung war wegen ihrer Eingriffe in Justiz und Medienfreiheit in die Kritik geraten. Sowohl die Kanzlerin als auch die Vertreter der polnischen Regierung zeigten sich gewillt, aufeinander zuzugehen. Künftig soll unter anderem die wirtschaftliche Zusammenarbeit intensiviert werden.



Mit Blick auf die EU hob die Bundeskanzlerin die gemeinsamen Interessen beider Länder hervor, zum Beispiel in Hinsicht auf Binnenmarkt, Umweltschutz oder Grenzsicherung. Grundlegenden Vertragsänderungen, wie sie die polnische Regierung fordert, steht Merkel aber kritisch gegenüber. In ihrer Haltung gegenüber Russland bekräftigten Merkel und Szydlo, dass die EU ihre Sanktionen aufrecht erhalten sollte, solange es keinen Fortschritt beim Friedensprozess in der Ost-Ukraine gibt.