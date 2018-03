Bundeskanzlerin Merkel reist heute zu politischen Gesprächen nach Polen.

In Warschau ist zunächst ein Treffen mit Ministerpräsident Morawiecki geplant. Dabei dürfte es vor allem um das Thema Rechtsstaatlichkeit in Polen und um die EU-Flüchtlingspolitik gehen. Anschließend ist eine Unterredung mit Staatspräsident Duda vorgesehen. Nach Angaben der Bundesregierung soll der zügige Besuch Merkels in Warschau nach ihrer Vereidigung zur Kanzlerin auch verdeutlichen, welche Bedeutung das deutsch-polnische Verhältnis für Berlin hat.



Einen ausführlichen Vorbericht können Sie hier lesen und hören.

