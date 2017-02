Polen-Besuch Merkel verlangt Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien

Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch bei der polnischen Ministerpräsidentin Szydlo. (AFP / Janek Skarzynski)

Bundeskanzlerin Merkel hat in Polen die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien angemahnt.

Man wisse aus der Geschichte Polens, wie wichtig plurale Gesellschaften sowie eine unabhängige Justiz und Medien seien, sagte sie nach einem Gespräch mit Ministerpräsidentin Szydlo in Warschau. Merkel erklärte, sei sei froh, dass Polen die Fragen der EU-Kommission zur Rechtsstaatlichkeit beantworten wolle. Polens national-konservative Regierung steht wegen ihrer Eingriffe in die Medien und das Verfassungsgericht in der Kritik.



Zugleich versicherten sich Merkel und Szydlo gegenseitig, dass sie sich eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen wünschen. Zudem sprachen sie sich dafür aus, die EU-Sanktionen gegen Russland aufrecht zu erhalten, weil es keine Fortschritte beim Friedensprozess in der Ost-Ukraine gebe. Die Bundeskanzlerin appellierte an den russischen Präsidenten Putin, auf die Separatisten einzuwirken.