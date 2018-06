Bundespräsident Steinmeier hat in Polen für die Einhaltung der Grundregeln von Demokratie und des Rechtsstaats geworben.

Innerhalb dieser könne jede Nation ihren Weg selbst gestalten, sagte Steinmeier auf einer Konferenz zum 100. Jahrestag der Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit in Warschau. Würden Grundregeln aber in Frage gestellt, seien alle betroffen, betonte das deutsche Staatsoberhaupt. Und zerbreche der Zusammenhalt der Europäischen Union, gewinne dadurch niemand an nationaler Durchsetzungsfähigkeit, sondern verliere sie vielmehr.



Die Äußerungen des Bundespräsidenten wurden als Anspielung auf die umstrittene polnische Justizreform gewertet, die von der Europäischen Kommission als Bedrohung für die Rechtsstaatlichkeit und die Gewaltenteilung in dem EU-Mitgliedsland gewertet wird.

