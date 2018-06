Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Besuch in Polen die Bedeutung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit für die Zukunft Europas unterstrichen.

Ein souveränes Europa könne es nur geben, wenn alle nach gemeinsamen Werten und Regeln handelten, sagte Steinmeier auf einer Konferenz zum 100. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens in Warschau. Innerhalb dieser Grundregeln könne jede Nation ihren Weg selbst gestalten. - Die Äußerungen Steinmeiers wurden als deutliche Kritik an der Regierung in Warschau gewertet. Die EU wirft ihr vor, mit ihrer Justizreform gegen Prinzipien des Rechtsstaats zu verstoßen. - Dessen ungeachtet wollen Polen und Deutschland im nächsten Jahr gemeinsam an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erinnern, der am 1. September 1939 mit dem Überfall Deutschlands auf Polen begann.

