In Polen haben zehntausende Menschen gegen die geplante Verschärfung des Abtreibungsrechts protestiert.

Allein in der Hauptstadt Warschau nahmen nach Angaben der Behörden mehr als 50.000 Menschen teil. Grund des Protests ist ein im Parlament debattierter Gesetzesentwurf, der von der Regierungspartei PiS unterstützt wird. Dieser sieht vor, dass missgebildete Föten nicht mehr abgetrieben werden dürfen.



Das polnische Abtreibungsrecht gilt als eines der strengsten in Europa. Frauen können Schwangerschaften nur dann abbrechen, wenn sie vergewaltigt wurden, das Leben der Mutter in Gefahr ist oder das Kind eine schwere Behinderung hat.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.