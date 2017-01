Polen Duda unterzeichnet umstrittenes Haushaltsgesetz

Der polnische Präsident Andrzej Duda (picture alliance / dpa / Valda Kalnina)

Der polnische Präsident Duda hat das umstrittene Haushaltsgesetz unterzeichnet.

Das teilte ein Sprecher Dudas in Warschau mit. Die Opposition hatte den Staatschef aufgefordert, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Sie hält die Verabschiedung des Haushalts durch die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit für rechtswidrig. Abgeordnete der Opposition hatten das Parlament am 16. Dezember besetzt. Das Haushaltsgesetz wurde in anderen Räumlichkeiten gebilligt.



Die Protestaktion richtete sich gegen Pläne zur Einschränkung der Parlamentsberichterstattung. Nachdem die Regierung diese gestern zurückgenommen hatte, setzte die Opposition die Blockade des Plenarsaals im Sejm aus.