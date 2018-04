Polen hat an den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 75 Jahren erinnert.

Präsident Duda sagte bei der Zentralen Gedenkfeier vor dem Ehrenmal für die Kämpfer in Warschau, es sei ein Aufstand von Menschen gewesen, die ihre Würde bis zum Schluss hätten behalten wollen.



Am 19. April 1943 hatten die jüdischen Bewohner von Warschau damit begonnen, sich gegen die deutschen Besatzer und gegen die Deportationen in Vernichtungslager zur Wehr zu setzen. Der Aufstand endete einen Monat später mit dem Tod der meisten Kämpfer. Die Nationalsozialisten hatten fast eine halbe Million Juden gezwungen, in das Ghetto umzusiedeln. Viele starben an Hunger oder Epidemien. Zehntausende Menschen wurden erschossen oder in das Vernichtungslager Treblinka gebracht.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.